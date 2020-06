Putin fastsetter 1. juli som dato for folkeavstemning om endringer i grunnloven

Vladimir Putin har godkjent 1. juli som dato for folkeavstemningen om endringer i grunnloven, som åpner for at han kan sitte til 2036.

Russlands president Vladimir Putin vil ha folkeavstemningen om grunnlovsendringene 1. juli. Foto: Alexei Nikolsky / AP / NTB scanpix

NTB-AP-DPA

– Denne datoen er perfekt, sa Putin i et TV-sendt møte, etter at landets valgkommisjonen hadde foreslått datoen.

Endringene sikrer blant annet presidenten å stille til valg to ganger til, noe som gjør at 67-åringen potensielt kan være president til han er 83 år.

Russlands nasjonalforsamling og grunnlovsdomstol godkjente i mars forslaget til endringene i grunnloven, så det er bare en folkeavstemning som nå gjenstår.

Sittet lenge

Russiske presidenter sitter i perioder på seks år, og dagens grunnlov forbyr presidenter å sitte i mer enn to perioder i strekk. Putins nåværende periode, som er den andre på rad siden 2012, utløper i 2024.

Tillegget som vil gjøre det mulig for Putin å være president i ytterligere to perioder, ble lagt til reformen i siste liten.

Putin, som har vært etterretningsoffiser, var Russlands president også fra 2000 til 2008. Fra 2008 til 2012 var han landets statsminister, før han igjen ble president i 2012.

Utsatt

Avstemningen skulle opprinnelig vært holdt 22. april, men ble utsatt som følge av koronapandemien.

Russland er et av landene som er hardest rammet, med over 400.000 registrert smittede og nesten 5.000 bekreftede dødsfall.

Endringene i grunnloven har blitt møtt med protester fra flere av Putins kritikere.