Resultatet i Iowa lar vente på seg grunnet kvalitetssjekk

Demokratene i Iowa sier resultatet fra nominasjonsvalget er forsinket på grunn av en kvalitetssjekk. Problemer med en app skal være årsaken.

Tilhengere av Elizabeth Warren under et arrangement mandag. Foto: BRIAN SNYDER / X90051

Tidligere visepresident Joe Biden holdt tale i Iowa mandag, selv om resultatet ikke var offentliggjort. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Det opplyser partiet til blant andre CNN. De opplyser også at valgoppslutningen er den samme i år som den var forrige gang i 2016.

Resultatet var ventet rundt klokken 4 natt til tirsdag. Det er ukjent når det vil være klart. En kilde opplyser til the Hill at resultatet ikke kommer til å bli offentliggjort mandag kveld lokal tid.

App-trøbbel

Demokratene avviser at det dreier seg om hacking. De sier det dreier seg om et «rapporteringsproblem».

Kommunikasjonsdirektør Mandy McClure sier partiet «fant uoverensstemmelser i rapporteringen av tre sett med resultater».

Det skal ha oppstått tekniske problemer med en app som skulle brukes til å rapportere inn resultatene.

– I tillegg til teknikken som brukes for å rapportere resultatene, bruker vi også bilder av resultatene og dokumenter for å sikre oss at alle resultatene stemmer overens og at tallene vi rapporterer er riktige, sier McClure.

– Få dem riktige

Flere av demokratene som stiller til valg, talte mandag kveld lokal tid til tross for at resultatet ennå ikke var kommet.

– Det demokratiske partiet i Iowa jobber med å hente inn resultatene, få dem riktige, sa tidligere visepresident Joe Biden i sin tale til støttespillere i Des Moines.

Biden mener det kommer til å være tett i toppen blant resultatene.

– Vi kommer til å gå ut herfra med vår andel av delegater, sier han.

Trumps slutt

Senator Bernie Sanders fra Vermont var på scenen sammen med kona Jane, to barnebarn, sønnen og svigerdattera. Han sier han har en god følelse på at når resultatene blir offentliggjort, kommer det til å bli veldig, veldig bra i Iowa.

– I dag markerer vi starten på slutten for Donald Trump, sa Sanders også.

Nominasjonsvalget i Iowa skjedde i form av nesten 1.700 folkemøter som ble arrangert på skoler, biblioteker og i kirker. i stedet for å fylle ut valgsedler, stilte folk seg i grupper basert på hvilken kandidat de stemmer på.

