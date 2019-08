A$AP Rocky mener han gjorde alt for å unngå bråk med 19-åringen

Den amerikanske musikkstjernen, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, fastholder at volden han utøvde mot 19-åringen i Stockholm sentrum, var selvforsvar.

Han hevder at tenåringen slo den langt større livvakten etter at han forsøkte å få 19-åringen til å gå vekk, og at han derfor var redd for hva den fornærmede var i stand til å gjøre.

– Jeg var sjokkert fordi forskjellen mellom dem var veldig stor, og 19-åringen virket fryktløs. Det var skremmende, sa Mayers, ifølge Expressen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal vente meg når fremmede nærmer seg meg, og det er derfor jeg har livvakt, sa rapperen videre.

Strid om flaske

Ett av stridspunktene er hvorvidt den fornærmede også ble angrepet med en flaske. Aktoratet stilte derfor flere detaljerte spørsmål om hvorfor Mayers hadde plukket opp en flaske fra bakken.

Rapperen hevdet at han tok den opp for at 19-åringen og vennen hans ikke skulle få tak i den, men at han satte den ned igjen etter et øyeblikk, før voldsepisoden utspilte seg.

Mayers ble også spurt om mobilen han hadde med seg den aktuelle søndagen, og som nå er borte. Påtalemyndigheten mistenker at den ble brukt til å filme voldsepisoden.

Aktoratets bevismateriale består blant annet av fem filmopptak som ble vist fram i retten tirsdag. En rekke tekstmeldinger som ble sendt mellom personer i Mayers' krets etter hendelsen, blir også brukt som bevis.

Kryssforhør

Torsdag var andre dag i rettssaken mot den amerikanske musikkartisten og to av vennene hans. Alle tre er tiltalt for å ha utøvd vold mot 19-åringen utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm sentrum for en måned siden.

Også de to andre skulle torsdag ettermiddag forklare seg.

Den fornærmede ble tidligere torsdag kryssforhørt av Mayers' forsvarere. Målet var å finne hull i forklaringen hans, spesielt når det gjelder opptakten til voldsepisoden. Han har tidligere forklart at det eneste han gjorde før situasjonen begynte å eskalere, var å spørre amerikanerne om de visste hvor kameraten hans var. De tiltalte har imidlertid forklart at han slo livvakten og fortsatte å følge etter dem selv om de ba ham om å gå.

19-åringen hevder på sin side at rapperens livvakt løftet ham opp etter halsen etter at han spurte dem om hvor kameraten var. Han skal derfor ha fulgt etter amerikanerne for å få svar på hvorfor de behandlet ham så dårlig.

Kjente ikke til rapperen

Tenåringen er opprinnelig fra Afghanistan og kom til Sverige som enslig mindreårig asylsøker for fem år siden. Han skal ikke ha visst at han hadde å gjøre med en verdensberømt musikkartist.

Etter planen skulle torsdagens møte også brukes til flere vitneforklaringer, men de må vente til fredag ettersom tidsskjemaet har sprukket.

Blant vitnene er livvakten, den fornærmedes kamerat og to kvinner som var vitner til hendelsen.

Mayers' mor var til stede i retten også torsdag. Hun skal ha fått lov til å besøke sønnen i fengselet, selv om det er uvanlig under rettssaker.

Også USAs spesialutsending for gisselsaker Robert O'Brien er på plass. Han har opplyst at han er der på oppdrag fra president Donald Trump, og at oppgaven er å bringe de tre amerikanerne hjem så fort som mulig. Selve saken vil han imidlertid ikke kommentere.

Spår betinget dom

Mayers og de to andre tiltalte risikerer opp til to års fengsel om de blir funnet skyldige etter tiltalen. Eksperter mener imidlertid at det er mer sannsynlig at amerikaneren får en betinget dom.

Mayers var i Sverige i forbindelse med sin Europa-turné, men etter å ha blitt varetektsfengslet i begynnelsen av juli har han måttet avlyse en rekke konserter, deriblant i Norge.

Trump har engasjert seg sterkt i saken etter at han ble kontaktet av realitystjernen Kim Kardashian og ektemannen og rapperen Kanye West. Før rettssaken ringte han statsminister Stefan Löfven i et forsøk på å få Mayers løslatt.