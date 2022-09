Labert oppmøte i valget i Italia

Valget i Italia kan ende med at landet får sin første ytre høyre-regjering siden annen verdenskrig. Det kan også ende med historisk lav valgdeltakelse.

Partileder Giorgia Meloni under et valgmøte i Roma torsdag.

NTB-AP-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Velgere begynte å stille seg i kø foran valglokalene allerede før de åpnet klokka 7. Når de stenger klokka 23, blir det offentliggjort valgdagsmålinger som kan gi en pekepinn på hvilken fløy som vinner.

Partiet Italias brødre med Giorgia Meloni i spissen har på forhånd ligget an til å bli største parti i nasjonalforsamlingen.

– I dag kan dere bidra til å skrive historie, skrev Meloni på Twitter like etter at valglokalene åpnet.

Med seier blir hun etter alt å dømme Italias første kvinnelige statsminister.

En velger venter på tur sammen med hunden sin i et valglokale i Roma søndag.

Lav valgdeltakelse

Mellom klokka 7 og 12 søndag hadde bare 19 prosent av de stemmeberettigede avgitt stemme. Dersom den labre oppslutningen vedvarer gjennom søndagen, ligger valgdeltakelsen an til å bli historisk lav for Italia å være.

Oppmøtet fram til klokka 12 er nemlig lavere enn på samme tid i 2018. Den gang endte valgdeltakelsen på 73 prosent, noe som var det laveste som er registrert siden andre verdenskrig, ifølge innenriksdepartementet i Roma.

Eksperter har spådd at valgdeltakelsen søndag kan ende opp under 70 prosent.

I Roma uttrykte enkelte velgere bekymringer rundt italiensk politikk generelt.

– Jeg håper vi får ærlige folk, og det er vanskelig nå til dags, sier Adriana Gherdo.

– Jeg er positiv til at statsministeren kan bli en kvinne, men det viktigste er at det er noen som er kompetent, sier velgeren Clara Invrea.

Silvio Berlusconis parti Forza Italia (Fremad Italia) stiller til valg som en del av ytre høyre-alliansen med Italias Brødre og Giorgia Meloni i spissen. Her utfører 85-åringen sin borgerplikt i Milano søndag.

Nyfascistiske røtter

Italias brødre har nyfascistiske røtter, men har beveget seg mot å bli mer nasjonalkonservativt. I forrige valg, i 2018, fikk partiet kun 4 prosent av stemmene.

Hvis det vinner søndagens valg, vil det trolig samarbeide med Matteo Salvinis ytre høyre-parti Lega og Silvio Berlusconis høyreparti Forza Italia for å danne regjering. Men det kan ta flere uker å forhandle fram en felles regjeringsplattform.

En av sakene de er uenige i, er sanksjonene mot Russland. Mens Meloni er en klar tilhenger av sanksjonene, har både Salvini og Berlusconi mer Russland-vennlige holdninger, og begge har stått på god fot og uttrykt beundring for president Vladimir Putin.

Enrico Letta er eksstatsministeren som ikke var ønsket i eget parti. Nå har den sosialdemokratiske partilederen fått en nær umulig oppgave: vinne valget i Italia og igjen bli statsminister. Her er han utenfor et stemmelokale i Roma søndag.

Mange ubestemte velgere

På venstresiden er Det demokratiske partiet størst, et sosialdemokratisk, sentrumsorientert parti. Det har under valgkampen advart mot Meloni og Italias brødre fordi de frykter at Italias liberale demokrati kommer til å forvitre med en ytre høyre-regjering.

I Italia er det ikke lov å offentliggjøre meningsmålinger de to siste ukene før valget. For to uker siden tydet målinger på at hver fjerde velger kommer til å stemme på Italias brødre. Men hele 20 prosent av velgerne sa at de ikke hadde bestemt seg.

Om lag 51,5 millioner italienere kan delta i valget.

Velgere i kø til å stemme i Roma søndag.