Eksperter strides om eventuell Trump-exit

Vil Donald Trump spille golf, bedrive politisk sabotasje eller gå i skyttergraven de neste månedene om han taper presidentvalget? Eksperter strides.

Vil president Donald Trump ta sin caps og gå stille ut av døra dersom han taper valget? Ekspertene strides. Foto: AP / NTB

NTB-Bibiana Piene

Om meningsmålerne denne gangen får rett, og Donald Trump taper kampen om Det hvite hus, er det fortsatt over to måneder til innsettelsen av etterfølgeren Joe Biden 20. januar neste år.

Hva Trump i tilfelle vil bruke denne tiden på, er nå gjenstand for heftige spekulasjoner.

1. Spille golf

Om Biden vinner en soleklar seier, tror mange at Trump ganske enkelt vil pakke sammen og dra til Florida for å dyrke golfinteressen. Blant dem er Sigrid Rege Gårdsvoll fra nettstedet amerikanskpolitikk.no.

– Jeg tror han kommer til å miste interessen relativt kjapt dersom det er helt klart at han taper. Han har jo aldri vært særlig giret på selve jobben, men mest på oppmerksomheten rundt. Men her er mange uenige med meg, sier Gårdsvoll til NTB.

Også USA-kjenner Jan Arild Snoen forventer at Trump da vil forlate embetet uten altfor mye bråk.

– Han vil furte, men jeg tror ikke han ønsker stempelet som USAs dårligste taper som sitt ettermæle. Men han har et temperament og et ego – og det kan slå begge veier, sier Snoen.

2. Sabotere

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, tror på sin side at Trump neppe vil ta sin caps og gå stille ut av døra, men gjøre det han kan for å stikke kjepper i hjulene for Biden.

– Han hater å tape. Derfor tror jeg han kommer til å prøve å ødelegge så mye han kan, og tvinge igjennom så mye som mulig i den tiden han har igjen gjennom å utstede presidentordrer. Han kan for eksempel ta bort reguleringer innen klimapolitikken, der han har satt som mål å ta bort en god del av reguleringsmyndigheten i staten.

– Dette kan ødelegge mye. Det tar tid å bygge ting opp igjen, påpeker hun.

Trump kan også innkalle Senatet for å for eksempel foreta flere dommerutnevnelser, framholder Gårdsvoll.

3. Juridisk skyttergravstaktikk

Om det blir et jevnt resultat, tyder allerede mye på at valget vil bli advokatmat for begge sider i lang tid framover. USA har aldri før opplevd større juridisk tautrekking om et valg – og det allerede før det har funnet sted.

– Trump kommer til å bruke de siste månedene til å kjempe imot resultatet med all kraft. Men uansett resultat vil det bli utfordret i rettsvesenet. På begge sider står advokatene klare. På begge sider er det kastet stor tvil over hele prosessen, sier Bailey.

Formelt skal valgkollegiet komme sammen 14. desember for å velge den neste presidenten, mens Kongressen skal godkjenne beslutningen 6. januar. Amerikanske medier peker på at det verste scenarioet ikke er at Trump avviser valgresultatet, men at han bruker sin makt til å forhindre at det tas en beslutning i hans disfavør.

– Trump kan, med hjelp av sine republikanske allierte, stanse en juridisk entydig seier for Biden i valgkollegiet og Kongressen. Han kan forhindre en konsensus om et resultat og bruke denne usikkerheten til å holde fast ved makten, skriver magasinet The Atlantic.

Hva som da vil skje, er det ingen som vet.

Benådninger

Amerikanske medier spekulerer også i om Trump vil bruke sine eventuelle siste måneder på å benåde forretningspartnere og folk rundt seg mot både nåværende og framtidige etterforskninger.

– Han kan til og med tenkes å benåde seg selv, noe ingen president før ham har gjort, sier Andrew Weissmann, som deltok i Robert Muellers etterforskning av angivelige bånd mellom Trump og Russland, til Bloomberg News.

– Dersom Trump taper, er det lite som vil stoppe ham, mener Weissman.