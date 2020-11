Trump på vei mot seier i nøkkelstaten Florida

Det er over 90 prosent sannsynlig at president Donald Trump vinner den viktige delstaten Florida, melder New York Times. Trump hevder han har vunnet staten.

Trump-tilhengerne i Florida ser ut til å få viljen sin. Når klokken passerte 04 norsk tid, lå Trump an til en overraskende klar seier i den viktige vippestaten. Foto: MARIA ALEJANDRA CARDONA / X06905

NTB

Trump har 50,7 prosents oppslutning etter at 91 prosent av stemmene er talt opp, mens Joe Biden har 48,3.

New York Times anslår likevel på dette tidspunktet at det er 95 prosent sannsynlig at Donald Trump vinner den viktige delstaten, mens Trump-kampanjen har allerede hevdet at han har vunnet.

Florida ventes å bli en av de mest avgjørende delstatene med 29 valgmenn, som Trump vant sist med 1,1 prosentpoeng over Hillary Clinton.

Dersom Trump taper Florida, har han svært liten mulighet til å vinne gjenvalg. Om han vinner, ligger han bedre an, men han må likevel vinne de aller fleste av vippestatene for å fortsette i Det hvite hus.

For Biden holder det å vinne Michigan, Wisconsin og Pennsylvania, forutsatt at han holder på alle de andre statene Clinton vant sist.

Et oppløftene faktum for Biden fra Florida, er at han ser ut til å ha gjort det bedre enn Clinton i de fleste av valgkretsene.

Det er i storbyen Miami han har gjort det mye dårligere enn forventet, noe som trolig skyldes at han har fått langt færre stemmer fra latinos enn Clinton fikk. Miami er høyborgen til det cubanske eksilmiljøet.