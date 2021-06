USA og Russland sender igjen ambassa­dører til hverandre

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin er enige om igjen å sende ambassadører til hverandre, for å senke spenningsnivået mellom landene.

Russlands president Vladimir Putin lytter til oversettelsen av et spørsmål under sin pressekonferanse. Foto: Denis Balibouse/Pool Photo via AP/NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det kunngjorde Putin på en pressekonferanse etter toppmøtet mellom de to i Genève. Partene er også enige om å drøfte hvordan man skal hindre cyberangrep, som har vært et stort spenningspunkt mellom landene.

Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, ble kalt tilbake til Moskva for tre måneder siden, etter at Biden kalte Putin en morder.

USA kalte på sin side sin ambassadør til Russland tilbake for om lag to måneder siden, da Russland foreslo at han burde vende hjem til Washington.

Putin kalte også møtet mellom partene konstruktivt. Han sier det ikke var noen fiendtlighet i møtet.

Han var imidlertid ikke vennlig innstilt til et spørsmål om opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, og sier Navalnyj var klar over at han kom til å bli pågrepet da han vendte tilbake til Russland.

Møtet er det første mellom de to som presidenter. Det ble holdt i bygget Villa La Grange ved Genèvesjøen i Sveits og endte etter i underkant av fire timer med samtaler.

Les også Møtet mellom Joe Biden og Vladimir Putin over tidligere enn ventet