Trump holdt valgmøte i Nevada og trosset forbud mot å samle mange mennesker

USAs president Donald Trump holdt søndag kveld sitt første valgmøte innendørs på flere måneder og trosset et lokalt forbud mot å samle mer enn 50 mennesker.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

President Donald Trump holdt søndag kveld sitt første valgmøte innendørs siden juni. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

Valgmøtet i Henderson i Nevada ble holdt i en industribygning som eies av en av Trumps støttespillere.

Trump talte i mer enn én time foran en folkemengde der mange ikke hadde på seg munnbind.

– Om 51 dager skal vi vinne i Nevada og vi skal vinne fire nye år i Det hvite hus, sa Trump til den jublende forsamlingen.

Antall nye koronatilfeller i USA øker nå ikke like mye som før, men eksperter mener at det fortsatt er nødvendig å opprettholde tiltak som sosial distansering.

– Be guvernøren deres om å åpne opp delstaten, sa Trump.

Kathleen Richards, en talskvinne for lokalmyndighetene i Henderson, sa til CNN at valgarrangementet var et brudd på delstatens covid-19-regelverk og at eieren av industrianlegget kan miste lisensen til å drive videre.

Like før valgmøtet, sa Nevadas guvernør, demokraten Steve Sisolak, at Trump utviser dumdristige og egoistiske handlinger ved å sette utallige liv i fare i Nevada.

Tim Murtaugh, kommunikasjonsdirektør for Trumps valgkamp, forsvarte innendørsmøtet. Hvis amerikanere kan delta i demonstrasjoner, spille i kasinoer eller sette fyr på lokale bedrifter i opptøyer, så bør de også kunne få være til stede og høre presidenten tale, uttalte han.

Trumps forrige valgmøte som ble holdt innendørs var i Tulsa i Oklahoma i juni. Etter det registrerte byens myndigheter en økning i nye virustilfeller.