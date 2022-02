Russisk nyhetsbyrå: Ukraina har angrepet prorussiske separatister

Prorussiske separatister øst i Ukraina hevder å ha blitt beskutt av ukrainske regjeringsstyrker.

En ukrainsk soldat nær fronten i utbryterregionen Lugansk tidligere denne måneden.

NTB

Det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti skriver at dette er brudd på Minsk-avtalen, som er ment å legge til rette for våpenhvile i Øst-Ukraina.

Ukrainske regjeringsstyrker har angivelig brukt granatkastere og tunge maskingevær i angrep mot områder i utbryterregionen Lugansk. Ukraina har ikke kommentert påstandene, som heller ikke er blitt bekreftet fra annet hold, skriver Reuters.

I en uttalelse fra den selverklærte Folkerepublikken Lugansk står det at regjeringsstyrkene har åpnet ild fire ganger det siste døgnet. Det er angivelig uklart om noen er drept eller såret.

Opplysningene blir imidlertid avvist av Ukrainas regjering, skriver Reuters. De er heller ikke bekreftet av andre kilder.

Nato anslår at Russland har hatt over 130.000 soldater nær grensa til Ukraina, men russerne avviser at de planlegger å invadere nabolandet.

Ifølge nyhetsbyrået AFP sa en ikke navngitt tjenesteperson i Det hvite hus onsdag at Russland «når som helst» kan publisere falskt innhold som påskudd for å invadere Ukraina.

Konflikten i Øst-Ukraina har pågått siden 2014, og det har vært en rekke sammenstøt mellom regjeringsstyrkene og separatistene opp gjennom årene.