IS påtar seg skylden for angrepet ved flyplassen i Kabul

Den ytterliggående islamistgruppen Den islamske stat (IS) har påtatt seg skylden for angrepet ved flyplassen i Kabul i Afghanistan torsdag, ifølge Reuters.

NTB-Ritzau

IS påtar seg skylden via meldingstjenesten Telegram, skriver Reuters.

De to eksplosjonene torsdag skjedde rett utenfor Kabuls flyplass og på et hotell like ved.

Minst 60 afghanere drept i angrepet, ifølge afghanske helsekilder. Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefter at tolv soldater ble drept og 15 ble såret.