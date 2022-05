Nato vil skjerpe tonen overfor Russland

Nato ventes å ta en tøffere tone mot Russland i sitt nye strategiske konsept, som skal meisles ut innen Madrid-toppmøtet i juni.

Russlands president kan bli møtt med en kraftig skjerpet tone fra Nato i alliansens nye strategiske konsept.

Nato er i full gang med å meisle ut det som trolig blir generalsekretær Jens Stoltenbergs «testamente» i alliansen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier Nato ikke kan la være å reagere på Russlands handlinger i sitt nye strategiske konsept.

Diskusjonen er nå i gang for fullt om hvordan Russland skal omtales i alliansens nye strategiske konsept.

Kilder tett på prosessen sier ordbruken kommer til å bli sterkere enn før.

I det nåværende strategiske konseptet fra 2010 skriver de allierte at de ønsker et «ekte strategisk partnerskap» med Russland.

Siden den gang har Russland okkupert og annektert Krim og gått til angrep på nabolandet Ukraina.

Trussel mot alliansen

I den nye Nato-erklæringen kan Russland bli definert som en trussel mot alliansen, opplyser kilder til NTB.

Ordlyden skal enda ikke være bestemt, men kilder peker på at Nato tidligere har kommunisert at Russlands aggressive handlinger utgjør en trussel mot den europeisk-atlantiske sikkerheten.

I alliansen skal det være et ønske om å reflektere forholdet til Russland som det er, og ikke slik man ønsker at det skulle være.

Det ventes også debatt om den såkalte grunntraktaten mellom Nato og Russland, som legger rammene for samarbeid mellom forsvarsalliansen og Russland, inkludert et fast råd for samtaler.

Vil holde tonen rolig

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) fremhever selv Natos endrede forhold til Russland som viktig når Norge skal gi innspill til det strategiske konseptet.

– Før var Russland et partnerland i 2010. Det er ikke aktuelt nå, sier Huitfeldt til NTB.

Hun er i Berlin i helgen for å delta på Natos utenriksministermøte, hvor det strategiske konseptet er et hovedtema.

– Det er viktig å ha en rolig tone, men vi kan ikke la være å reagere på det som har skjedd. Så får vi se hvordan det kommer til uttrykk i det strategiske konseptet. Men det er fokus på kollektiv sikkerhet som er det grunnleggende, sier Huitfeldt.

Kina på kartet

Et annet spørsmål som er ventet å skape debatt, er hvordan Nato skal forholde seg til Kina.

I 2010-planen nevnes ikke Kina overhodet. Nå er Kina på alliansens radar på en helt annen måte enn før, også på grunn av landets forhold til Russland.

I Nato-kretser er forståelsen at Kina vil bli definert som en strategisk utfordring for alliansen.

– Det er klart at forholdet til Kina er annerledes. Nå er dette en nordatlantisk forsvarsallianse, så militært skal det kollektive forsvaret ligge her, sier Huitfeldt.

– Så ser vi at det er behov for mer felles infrastruktur, mer trening og øving, og kollektiv sikkerhet.

Intense forhandlinger

Arbeidet med å utforme Natos nye veikart har pågått siden september i fjor. Planen er at dokumentet skal vedtas på alliansens toppmøte i Madrid i juni.

Forhandlingene er nå i en intens fase og forventes å pågå jevnlig helt fram til juni-toppmøtet, ifølge Nato-kilder.

Underveis i prosessen har Nato konsultert partnerland, inkludert Finland og Sverige, som om kort tid ventes å sende inn sine medlemskapssøknader til alliansen.