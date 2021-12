Året som gikk 2021

Februar

Militærkuppet i Myanmar førte til store protester og kamper mellom militære og demonstranter.

1. februar: Myanmars statsminister Aung San Suu Kyi, landets president og flere regjeringsmedlemmer blir arrestert idet hæren tar makten gjennom et militærkupp.

8. februar: Israels statsminister Benjamin Netanyahu nekter straffskyld når han møter i retten for å svare på korrupsjonstiltalen mot ham.

9. februar: USAs avgåtte president Donald Trump stilles for riksrett, anklagd for å ha oppmuntret til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen 6. januar. 57 av 100 senatorer stemmer for å dømme USAs tidligere president. Trump blir dermed frikjent, siden en fellende dom krever to tredels flertall.