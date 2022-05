FNs general­sekretær rys­tet over skole­angrepet i Ukraina

FNs generalsekretær António Guterres sier han er rystet over bombingen av en skole øst i Ukraina der opptil 60 mennesker kan ha blitt drept.

NTB-AFP

Han ba samtidig om at sivile blir spart, sa hans talsperson søndag.

– Generalsekretæren er forferdet over det rapporterte angrepet 7. mai som rammet en skole i Bilohorivka, hvor mange mennesker tilsynelatende søkte ly fra de pågående kampene, sa talsmann Stephane Dujarric i en uttalelse.

I uttalelsen gjentar Guterres at sivile og sivil infrastruktur alltid må skånes i tider med krig, og bemerket at angrepet er nok en påminnelse om at i denne krigen, som i så mange andre konflikter, er det sivile som betaler den høyeste prisen.