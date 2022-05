USAs høyesterett kan stemme for å avskaffe rett til abort

USAs høyesterett kan komme til å avskaffe den føderale retten til selvbestemt abort, ifølge Politico, som siterer et lekket utkast.

USAs høyesterett i Washington D.C.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Utkastet er skrevet av dommer Samuel Alito. Det dreier seg om et dokument basert på en flertallsmening blant høyesterettsdommerne, ifølge Politico.

I utkastet står det at den historiske høyesterettsdommen fra 1973, kjent som «Roe vs. Wade» og som sikret rett til selvbestemt abort i USA, var «sjokkerende feil fra starten av».

Politico understreker at dokumentet er et utkast og at meninger kan endres fram til juni, når en endelig uttalelse er ventet å komme.

Dersom høyesteretten omgjør Roe vs. Wade, har 26 delstater signalisert at de kommer til å innskrenke kvinners rett til abort. (NTB)