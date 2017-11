USAs FN-ambassadør: Vi er nærmere krig

Det sa hun i hastemøtet som ble holdt i FNs sikkerhetsråd onsdag lokal tid. Haley framholdt at Nord-Koreas oppskyting av et nytt interkontinental ballistisk missil bringer partene nærmere en krig USA ikke søker.

– Med dette valget kommer et avgjørende valg for resten av verden, sa hun, og oppfordret alle land til å bryte diplomatiske og økonomiske forbindelser til Nord-Korea.

– Hvis krigen bryter ut, vil det nordkoreanske regimet bli fullstendig ødelagt, advarte hun.

Kina

Haley oppfordret også Kina til å stanse all oljeeksport til Nord-Korea.

– Vi trenger at Kina gjør mer, sa hun og la til at landets president Xi Jinping nå «har en mulighet til å gjøre det rette til fordel for alle land».

Sikkerhetsrådet diskuterte onsdag Nord-Korea for 13. gang i år. Visegeneralsekretæren i FN, Jeffery Feltman, sa at «ikke noe er mer truende for verdens fred og sikkerhet enn det som foregår i Nord-Korea nå».

Det var Japan, USA og Sør-Korea som ba om at Sikkerhetsrådet måtte diskutere den siste oppskytingen.

Hwasong-15

Flere eksperter har konkludert med at raketten som ble skutt opp, Hwasong-15, er mer avansert enn raketter som Nord-Korea har testet tidligere. Flere tviler likevel på om det vil kunne nå hele USA – slik Nord-Korea hevder – hvis det er utstyrt med et atomstridshode.

Den nordkoreanske regjeringen har offentliggjort en lang rekke bilder av missilet.

– Dette er et veldig stort missil. Og jeg mener ikke stort for Nord-Korea. Kun noen få land kan produsere missiler i denne størrelsen, og Nord-Korea har akkurat blitt med i den klubben, sier forsker Michael Tyskman.

Sanksjoner

Den nye raketten skal tirsdag ha nådd en høyde på 4.400 kilometer over jordoverflaten. Hadde den fulgt en flatere bane, ville den trolig kunnet nå helt til østkysten av USA.

Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og innført en rekke sanksjoner mot landet. De inkluderer eksportforbud for landets tekstilindustri og begrensninger på Nord-Koreas import av olje og fossilt brensel.

USAs president Donald Trump har flere ganger truet med å angripe Nord-Korea hvis ikke landet slutter å utvikle atomvåpen og raketter. Nordkoreanerne hevder de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe dem.