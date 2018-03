Kim Wall sendte melding til kjæresten: – Jeg er i live

Tekstmeldingene, som er skrevet på engelsk, ble vist fram i København byrett torsdag. Her forteller hun at ubåteieren Peter Madsen hadde tatt med kaffe og kjeks.

– Jeg elsker deg!!! skriver hun også, melder den danske avisen BT.

En siste tekstmelding ble forsøkt sendt, men den har ikke politiet vært i stand til å gjenopprette. Det antas at denne ble sendt nede fra ubåten, ifølge avisen.

De fire tekstmeldingene er siste livstegn fra 30-åringen, før hun ifølge påtalemyndigheten ble mishandlet og drept av Madsen om bord i ubåten.

Foreldrene til stede

Kim Walls foreldre, Ingrid og Joachim, var til stede da rettssaken mot Madsen åpnet torsdag morgen. Ifølge journalistene fra avisene BT og EkstraBladet fulgte moren oppmerksomt med mens tiltalen ble lest opp, mens faren Joachim tok notater.

Madsen var iført en svart t-skjorte, blå bukse og briller. Han beskrives som uttrykksløs idet tiltalen mot ham leses opp.

Ifølge denne ble Wall bundet og mishandlet, også seksuelt mellom 10. og 11. august i fjor. Etter at hun ble drept, ble liket partert og de ulike kroppsdelene festet til rørdeler som skulle sørge for at de ville synke når de ble kastet i vannet. Påtalemyndigheten mener Madsen planla drapet, og viser til at han hadde med seg utstyr som sag, rør, kniv og en spiss skrutrekker og om bord i båten.

– Ubehagelige bilder

Aktor Jakob Buch-Jepsen startet deretter sin gjennomgang av saken og bevisene.

– Jeg kan alt nå opplyse at i saken er det mange ubehagelige bilder, som av etiske hensyn bare vil bli vist til de personene som skal dømme i saken, sa han ifølge EkstraBladet.

Dersom Madsen kjennes skyldig, krever påtalemyndigheten primært fengsel på livstid, sekundært forvaring.

Livsvarig fengsel innebærer i Danmark en gjennomsnittlig soningstid på 16 år. Påtalemyndigheten krever også erstatning til Kim Walls pårørende og at ubåten UC3 Nautilus destrueres.

– Nekter drap

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark opplyste til retten at hennes klient nekter skyld for drap og for å ha utsatt Wall for seksuell mishandling. Men han innrømmer likskjending.

Madsen skal etter planen starte sin forklaring til retten etter lunsj.

Rettssaken er ventet å gi et klarere bilde av hva som skjedde etter at 30-årige Kim Wall gikk om bord på Madsens selvbygde ubåt i København 10. august for å lage en reportasje om den eksentriske oppfinneren. Dagen etter sank ubåten, og mens Madsen ble reddet opp i en annen båt, var Wall sporløst borte.

Senere ble kroppsdelene hennes funnet i sjøen utenfor København.

Obduksjonen har ikke kunnet påvise dødsårsaken, og noe motiv er heller ikke fastslått. Påtalemyndigheten mener at Madsen på forhånd hadde fantasert om å begå et slikt drap.

Madsen har kommet med ulike forklaringer i saken. Han har hevdet at hun døde som følge av en ulykke, og at han fikk panikk, parterte henne og kastet liket over bord.

Rettssaken er ventet å pågå fram til 25. april.