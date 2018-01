Restaurant ba om å slippe å være med i Michelin-guiden

Sebastien Bras, som med sin restaurant Le Suquet i byen Laguiole i det sentrale Frankrike har hatt tre stjerner i hele 18 år, orker ikke presset mer.

Sist september sa han at han ikke lenger ville utsette seg og de ansatte for en situasjon der én uheldig rett kunne ødelegge restaurantens renommé. Nå ber han om å bli fjernet fra en guide som for mange det er en drøm å bli omtalt av.

– Det er vanskelig for oss å ha en restaurant i guiden som ikke ønsker å være der. Det er første gang vi får en slik forespørsel, sier Dorland Clauzel til AFP.

Vanligvis tas en restaurant ut hvis det blir en ny eier, eller hvis konseptet endres radikalt. Nå blir le Suquet ikke å finne i 2018-utgaven av Michelin-guiden som kommer på markedet mandag.

– Kanskje blir jeg mindre berømt etter dette. Men det kan jeg leve med, sier Bras. Han arvet den berømte restauranten etter sin far. Nå skal han starte noe helt nytt, uten å bekymre seg om maten blir godtatt og belønnet med stjerner av Michelins utsendte smaksinspektører.

Flere av Frankrikes store kokker har de siste årene stengt sine restauranter med henvisning til umenneskelig arbeidspress og skyhøye forventninger.

Og bak det hele ruver tragedien der kokken Bernard Loiseau i 2003 begikk selvmord etter å ha hørt rykter om at han ville miste én stjerne i Michelin og «bare» få to.