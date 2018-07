FN oppfordrer israelere og palestinere til å unngå «ødeleggende konflikt»

– Jeg er svært bekymret over den farlige opptrappingen av volden i Gaza og Sør-Israel. Det er nødvendig at alle parter umiddelbart tar et skritt tilbake fra randen av enda en ødeleggende konflikt, sier FNs generalsekretær António Guterres lørdag.

Voldshandlingene de siste dagene er den mest alvorlige opptrappingen av konflikten mellom Hamas og Israel siden krigen i 2014. Fire palestinere og en israeler ble drept fredag.

Natt til lørdag kunngjorde Hamas våpenhvile. Det skjedde etter kraftige israelske angrep mot gruppas tilholdssteder. Angrepene var et svar på at en israelsk soldat ble truffet av skudd fra palestinsk side tidligere på dagen. Soldaten døde av skadene.

Fire palestinere ble drept i de israelske angrepene, som skjedde både fra lufta og ved bruk av stridsvogner.

Egypt og FN

– Takket være innsats fra Egypt og FN har vi kommet fram til en avtale om å vende tilbake til den siste tidens fred mellom Israel og palestinske grupperinger, sa Hamas-talsmann Fawzi Barhoum natt til lørdag.

Israel har ikke offisielt bekreftet at de godtar våpenhvilen. Israelske representanter har imidlertid uttalt at de ikke har interesse av noen ny krig med Hamas, men sier landet ikke kan tolerere at militante palestinere sender brennende draker og ballonger over grensa for å stifte branner på israelsk side.

Våpenhvilen holder

Lørdag morgen skjøt en israelsk stridsvogn mot en Hamas-utpost øst for Gaza by. Ifølge det israelske forsvaret kom angrepet etter at en gruppe palestinere brøt seg gjennom et grensegjerde og tok seg inn i Israel.

Ut over det ser våpenhvilen så langt ut til å holde. Den israelske hæren ber sivile opptre som vanlig.

– Vi har besluttet å opprettholde sivile rutiner i områdene rundt Gazastripen, skriver den israelske hæren på Twitter lørdag morgen.

Situasjonen på den Hamas-kontrollerte Gazastripen har vært svært spent de siste månedene. Hamas og Israel kunngjorde opprinnelig en våpenhvile 15. juli, før den israelske hæren døgnet etter gjennomførte luftangrep som svar på brennende ballonger og raketter sendt mot Israel.