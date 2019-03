Rike amerikanere tiltalt for opptaksjuks ved topp-universiteter

Blant de tiltalte er Lori Loughlin, kjent fra TV-serien «Under samme tak» og Felicity Huffman, kjent fra «Frustrerte fruer». Huffmans skuespillerektemann William H. Macy deltok i rettsmøtet med kona si, men er selv ikke tiltalt.

Huffman kan løslates mot en kausjon på 250.000 dollar. Hun er også pålagt et forbud mot å forlate USA. Huffman skal ha betalt 15.000 dollar fordekt som en veldedighetsgave, slik at hennes datter kunne jukse i en opptaksprøve til et universitet.

Fire andre amerikanere, deriblant finanstopper og en advokat, har blitt løslatt mot kausjon i New York.

Rikdom

– Disse foreldrene utgjør en liste med rikdom og privilegier, sa statsadvokat Andrew Lelling da siktelsene ble offentliggjort tirsdag.

Flere av foreldrene skal ha betalt en «konsulent» for å bestikke idrettstrenere ved eliteuniversiteter som Yale og Stanford. Trenerne skal ha mottatt penger for å godta søkere i en egen kvote for idrettsutøvere – selv om de egentlig ikke var gode nok.

«Fikset» testresultater

«Konsulenten» William Singer hadde også en annen metode: Juks på tester som unge amerikanere må ta for å komme inn på universiteter. Søkerne selv skal i mange tilfeller ha vært uvitende om at foreldrene deres sørget for at testresultatene ble manipulert.

Til sammen er det rundt 50 tiltalte i saken, og flere av dem er næringslivsledere med barn som studerer. Andre har angivelig jobbet for Singer i hans nettverk.

25 millioner dollar

I en domstol i Boston tirsdag erklærte Singer seg skyldig i å ha stått bak et landsomfattende opplegg for å få søkere inn på universiteter med korrupte metoder. Singer skal til sammen ha mottatt rundt 25 millioner dollar fra rike amerikanske student-foreldre.

Saken skal være den største i sitt slag som noen gang er blitt brakt inn for domstolene av USAs justisdepartement.

Ingen universiteter eller studenter er tiltalt i saken. I USA er det i mange tilfeller svært dyrt å studere, og universiteter blir i tillegg kritisert for å gi fordeler til barn av rike foreldre i opptaksprosessene som avgjør hvem som blir studenter.