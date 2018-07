Beleirede byer i Syria er evakuert

– Bussene kjørte av gårde i morgentimene og de to byene er helt tomme nå, sier Rami Abdulrahman, leder for den britisk-baserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge AFPs korrespondent på stedet var det omkring 20 busser som kjørte ut torsdag morgen. Innbyggere og medlemmer av en regjeringsvennlig milits tok med seg personlige eiendeler og gikk om bord i kjøretøyene.

Foua og Kefraya er de to siste byene i Syria som er beleiret av opprørere. Det ble tirsdag inngått en avtale mellom Russland og Tyrkia, som støtter henholdsvis det syriske regimet og opprørere i konflikten, om at innbyggerne skulle få evakuere landsbyene.

I bytte mot å få evakuere sivile og regimevennlige styrker, omkring 6.900 personer i alt, skal de syriske myndighetene sette fri flere hundre fanger, ifølge SOHR.

De to byene har vært beleiret siden 2015 da opprørere og jihadister kontrollerte Idlib-provinsen. Byene har i perioder vært avskåret fra tilgang til mat og medisiner. Onsdag begynte arbeidet med å fjerne barrikader fra veiene inn til byene, slik at alle kjøretøy kunne få fritt leide.