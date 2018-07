Den svenske regjeringen kritiseres for skogbrannhåndtering

– 70 prosent av Sverige består av skog. Men vi har ikke vårt eget brannfly, helikopterbehovet er akutt og det finnes ingen koordinering av statlige brannslukningshelikoptre, sier Mikael Oscarsson i Kristdemokraterna.

Partiet er et av fire sentrum-høyrepartier som retter kritikk mot regjeringens håndtering av de rundt 40 skogbrannene som torsdag formiddag herjer i Sverige.

De ønsker at beredskapen i landet tas opp for riksdagen, og at justisminister Morgan Johansson kalles inn til et ekstraordinært møte i den svenske forsvarskomiteen. Det samme gjelder forsvarsminister Peter Hultqvist.

– Sverige er i en krisesituasjon. Det er svært bekymringsfullt. Regjeringen har ikke kommet med mange uttalelser i forbindelse med situasjonen, så jeg mener at det er på sin plass at forsvarskomiteen møtes, sier forsvarspolitisk talsmann Daniel Backström i Centerpartiet.

Som følge av flammene er flere svenske småsteder i Härjedalen, Dalarna og Hälsingland blitt evakuert. Sverige har flere ganger etterspurt hjelp fra EU, som har sendt fire brannfly.

Norge har sendt fire nye skogbrannhelikoptre til Sverige, som dermed har lånt til sammen ti norske helikoptre. I tillegg bistår frivillige brannfolk fra Trøndelag. Fra Danmark ankommer det torsdag morgen 22 brannfolk som skal bidra.