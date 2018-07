Toppdemokrat mener Trumps helomvending kommer for sent

USAs president har møtt massiv kritikk etter at han på en felles pressekonferanse med Russlands president Vladimir Putin ikke ville stille seg bak den amerikanske etterretningens konklusjon om at russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Over et døgn senere kom helomvendingen fra Trump som hevdet at han hadde forsnakket seg og at han egentlig mente å si «jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle ha vært Russland».

Chuck Schumer mener rettelsen kommer altfor sent.

– Det er 24 timer for sent og kommer fra feil sted, sier han.

– Hvis ikke presidenten kan si rett til Putin at han tar feil og at vi og vår etterretningstjeneste har rett, da fungerer det ikke, mener Schumer.

Han får støtte fra leder for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som mener Trumps rettelse «skjemmer ut landet enda mer».