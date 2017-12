Pentagon bekrefter at de har etterforsket UFO-er i årevis

Ifølge New York Times har USA brukt over 22 millioner dollar i året på UFO-etterforskningen, som Pentagon bekrefter overfor avisen at de har bedrevet.

Etterforskningsprogrammet ble startet i 2007 etter initiativ fra den demokratiske senatoren Harry Reid. Det ble nedlagt i 2012, men de som arbeidet med det skal ha fortsatt med å undersøke rapporter om Uidentifiserte Flygende Objekter (UFO-er) samtidig som de utførte sine vanlige arbeidsoppgaver.

Harry Reid, som forlot kongressen tidligere i år, sier han er stolt over programmet.

–Jeg mener dette er en av de bra tingene jeg har gjort under min tjeneste i kongressen. Jeg har gjort noe ingen andre har gjort tidligere, sier han til New York Times.

En teori om UFO-ene var at det kunne dreie seg om at det var en utenlandsk makt, kanskje Kina eller Russland, som hadde utviklet en teknologi som kunne true USA, opplyser en tidligere medarbeider i kongressen til Politico.