Britisk utenriksminister vekker oppsikt med sammenligning mellom EU og Sovjet

– De ser ut til å mene at den eneste måten å holde klubben sammen på, er å straffe et medlem som går ut. EU ble opprettet for å beskytte friheten. Det var Sovjetunionen som forhindret folk fra å dra, sa Hunt da han holdt tale på toryenes partilandsmøte i Birmingham søndag.

– Hvis du gjør EU-klubben om til et fengsel, vil det ikke svekke ønsket om å komme seg ut. Tvert imot vil det vokse, og vi vil ikke være den eneste fangen som ønsker å rømme, fortsatte han.

Utspillet har fått flere veteraner fra det britiske utenriksdepartementet til å reagere.

– Dette våset er ikke en britisk utenriksminister verdig, sier Peter Ricketts.

– En sjokkerende mangel på dømmekraft, istemmer Simon Fraser.

Latvias ambassadør til Storbritannia, Baiba Braze, påpeker i en Twitter-melding at Sovjet «drepte, deporterte, sendte i eksil og fengslet hundretusener av latviske innbyggere etter den ulovlige okkupasjonen i 1940 og ødela livene til tre generasjoner, mens EU har brakt velstand, likhet, vekst, respekt».

Hunt overtok som utenriksminister i juli da Boris Johnson trakk seg i protest mot statsminister Theresa Mays nye brexitplan.