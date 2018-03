EU-borgere kan snart bruke Spotify og Netflix i andre EU-land

Slik det er i dag kan ikke EU-borgere på tur i andre EU-land bruke de hjemlige utgavene av tjenester som Netflix, noe som hindrer EU-borgere på ferie eller forretningsreiser i å få tilgang til den tjenesten de har betalt for.

De nye reglene vil slå fast at nettjenester kunder har betalt for, skal være tilgjengelig for kundene i andre EU-land de midlertidig oppholder seg i. Regelen trår i kraft 1. april.

– Den gjør at tjenestene nå kan være en virtuell del av reisebagasjen, Mariya Gabriel i EUs digitale økonomikommisjon.

Selskaper som tilbyr underholdningstjenester på nettet, kan selv velge om de vil etterkomme den nye regelen. Regelen gjelder også for strømmetjenester som Spotify og tjenester for ebøker.