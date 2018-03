Flesteparten av de omkomne i kjøpesenterbrannen i Russland var barn

Både Interfax og RIA skriver tirsdag at de fleste ofrene i brannen var barn. De henviser til en liste over de omkomne, som viser at av 64 døde var 41 av dem barn.

Russlands president Vladimir Putin besøkte Kemorovo i Sibir tirsdag, og under besøket rettet han skarp kritikk mot beskyttelsestiltak og sikkerhet ved kjøpesenteret.

–Det som skjedde her var ikke kamper, ingen plutselig metangasseksplosjon i en sjakt, sa Putin ifølge nyhetsbyrået Tass.

Han mener grov skjødesløshet og kriminell uaktsomhet var blant årsakene til brannen.

–Folk kom hit (til kjøpesenteret) for å slappe av med barn. Vi snakker om demografi og mister så mange folk, og hvorfor? På grunn av kriminell uaktsomhet og skjødesløshet, sa Putin, som innledet Kemorovo-besøket med ett minutts stillhet for ofrene.

– Skal straffes

Det russiske undersøkelsesutvalget har konkludert at en sikkerhetsvakt hadde slått av brannalarmene i kjøpesenteret. Dessuten var nødutgangene i bygningen blokkerte. Ifølge lederen for utvalget skal brannalarmen ha vært slått av siden 19. mars, ifølge Tass.

Tusener av Kemorovos innbyggere har demonstrert mot myndighetene etter brannen, og krevd en gransking av hendelsen. De mener myndighetene skjuler de egentlige dødstallene etter brannen, og at langt flere omkom enn det som har kommet fram til nå.

Putin har ennå ikke kommentert demonstrasjonen, men lover å straffe de skyldige. Han vil be undersøkelsesutvalget om å finne ut hvilke tjenestemenn som er ansvarlige for brannen.

– Det er nødvendig med en juridisk vurdering av alle tjenestemenns handlinger, sier Putin.

Flere pågrepet

Foreløpig er det ikke slått fast hva som var årsaken til brannen.

Fire personer er så langt pågrepet i forbindelse med brannen, deriblant en ansatt ved kjøpesenteret. Sikkerhetsvakten som skal ha slått av brannalarmen, regnes som mistenkt i saken. Så langt har ikke politiet sagt noe om hvorfor alarmen ble slått av.

Ifølge etterforskerne var det også en rekke andre alvorlige brudd på sikkerhetsreglene i bygningen.

Brannen er den dødeligste i Russland siden Sovjetunionens oppløsning, skriver Reuters.