Mueller bestrider påstander om at Trump ba Cohen lyve

– Buzzfeeds beskrivelser av enkelte uttalelser fra spesialetterforskerens kontor, og beskrivelser av dokumenter og vitneforklaringer ervervet av kontoret, om Michael Cohens forklaring til Kongressen, er ikke nøyaktige, sier Peter Carr, talsmann for Muellers kontor.

Nettstedet Buzzfeed skrev torsdag at Trump ba sin tidligere advokat Cohen oppgi uriktige opplysninger til Kongressen i 2017. Saken gjaldt Trumps tidligere planer om et byggeprosjekt i Moskva og når planene ble skrinlagt.

Nettstedets artikkel var basert på opplysninger fra to anonyme kilder med kjennskap til Muellers Russland-gransking.

Buzzfeed svarer

Det er høyst uvanlig at Muellers kontor uttaler seg om løpende nyhetssaker. Nyhetsbyrået AFP kaller uttalelsen «eksplosiv». «Bemerkelsesverdig», skriver Fox News. Nettstedet selv tar uttalelsen fra Muellers kontor med knusende ro. De framholder at de står ved sitt arbeid.

– Vi står ved vår journalistikk, og vi forsøker å finne ut av nøyaktig hva det er Mueller bestrider. Følg med, sier Buzzfeeds talsmann Matt Mittenthal.

Nettstedets sjefredaktør Ben Smith ber også Mueller tydeliggjøre hva han mener er feil med politikildenes uttalelser. Carr hadde ikke påpekt konkrete feil i artikkelen, bare at enkelte elementer var upresise.

Trump tvitrer

Trump har i flere år ført en fiendtlig retorikk mot amerikanske medier, som han har antydet fører en personlig vendetta mot ham. Kort tid etter Mueller-kontorets uttalelse, retvitret Trump flere journalister som blant annet omtalte Buzzfeed som «fake news».

Trump tvitret at «det er en svært trist dag for journalistikk, men en stor dag for vårt Land!". «Fake news er virkelig FOLKETS FIENDE!» la han skadefro til.

Trumps advokat Rudy Giuliani hyller Mueller for korrigeringen, men retter også et angrep mot pressen.

– Jeg berømmer Muellers kontor for at de rettet på Buzzfeeds falske sak om at Trump ba Cohen lyve. Jeg ber pressen være oppmerksom på at deres hysteriske ønske om å ødelegge denne presidenten har gått for langt. De drev denne saken fram uten kritisk tenkning, skriver Giuliani på Twitter.

Alvorlige anklager

Påstandene framsatt i Buzzfeed er alvorlige. Hvis det stemmer at Cohen ble bedt om å feilinformere USAs folkevalgte, har presidenten etter alt å dømme brutt loven. Flere demokrater uttalte at dersom anklagene stemmer, må Trump umiddelbart stilles til ansvar.

– Om det Buzzfeed skriver er sant, må president Trump enten gå av eller bli stilt for riksrett, skriver den demokratiske kongressrepresentanten Joaquin Castro.

Cohen ble i desember dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering. Han innrømmet også å ha løyet til Senatets etterretningskomité om Trumps planer om å bygge et Trump Tower i Moskva.

– Det var min plikt å dekke over hans skitne handlinger, sa Cohen i retten før jul. Han sa at han av «blind lojalitet» overfor Trump ble «ført inn på mørkets vei i stedet for lysets vei».