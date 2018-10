DPA: Merkel tar ikke gjenvalg som partileder, men blir sittende som statsminister

Merkel har vært CDU-leder i 18 år.

CDU har landsmøte i Hamburg i begynnelsen av desember, og da skal det velges ny partileder. Vanligvis ville det betydd at Merkel også går av som statsminister, men ifølge kildene ønsker Merkel å bli sittende som leder for samlingsregjeringen mellom CDU, CSU og SPD.

Det har tidligere vært ventet at Merkel ville stille til gjenvalg i partiet.

Opplysningene om at Merkel vurderer å gi seg som leder for Tysklands kristendemokratiske parti kommer dagen etter at partiet gikk på en stor smell i delstaten Hessen.

Partiet fikk 27 prosents oppslutning, en nedgang på 11,3 prosentpoeng siden valget i 2013 ifølge foreløpige resultater.