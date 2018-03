Rusk i maskineriet under valget i Italia

I en Twitter-melding søndag uttrykker utgående senatsleder Pietro Grasso sterk bekymring for at velgere i Palermo måtte vente på å avgi sin stemme.

– Dette er uakseptabelt, skriver Grasso, som nylig brøt med det demokratiske partiet for å starte sitt eget parti.

– Jeg håper ikke dette gjør at folk lar være å stemme, sier han videre.

I løpet av natta måtte myndighetene i Palermo printe ut om lag 200.000 nye stemmesedler ettersom de først mottok feil papirer. Det er dette som har ført til at enkelte av valglokalene åpnet sent. Det italienske nyhetsbyrået ANSA melder at valgresultatet kan bli prøvd i retten i ettertid.

Samtidig melder flere velgere i Roma at stemmesedlene er for kompliserte.

–Alt er blandet sammen. Du føler at du har kommet forberedt, men det er ikke så enkelt. Uansett, så må jeg komme meg til søndagsmessen, sier søster Vincenza, som avga sin stemme ved et valglokale på Aventinerhøyden i Roma.

Analytikerne har på forhånd ventet at stemmesedlene kan komme til å forvirre velgerne. Blant annet er flere kandidater fra Femstjernersbevegelsen listet opp på sedlene, selv om de ikke lengre representerer partiet.

I tillegg ført en lov som ble innført i fjor til at nasjonalforsamlingen blir valgt gjennom to forskjellige valgsystemer. 386 av 630 i underhuset og 207 av 315 i senatet velges i henhold til partienes oppslutning over hele landet, mens av representantene vil være kandidater som kommer over en viss grense i sin lokale krets.

Fakta om mulige statsministere i Italia

Luigi Di Maio (Femstjernersbevegelsen): Tok over etter partiets grunnlegger, komikeren Beppe Grillo, i fjor. Med sine 31 år er han den yngste statsministerkandidaten i Italias historie.

Matteo Renzi (Det demokratiske parti): 43-åringen har vært statsminister siden 2014, som den yngste i Italias historie. Hans mulighet til å fortsette i stillingen regnes som dårlig siden partiet har rekordlav oppslutning på meningsmålingene.

Matteo Salvini (Lega): 44-åringen fra det EU- og innvandringskritiske partiet regnes som en sterk kandidat til å bli statsminister ettersom partiet hans samarbeider med Forza Italia som ledes av Silvio Berlusconi. Berlusconi selv kan ikke bli statsminister etter å ha blitt straffedømt.

Antonio Tajani (Forza Italia): 64-åringen, som i dag er EU-parlamentets president, er Berlusconis foretrukne kandidat til statsministerstillingen.

(Kilde: TT)