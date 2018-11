Forslag om dyrere bensin og diesel utløste raseri. Bilbranner og tåregass på Champs-Élysées i Paris.

Svart røyk og tåregass lå over paradegaten i Paris da det lørdag oppsto sammenstøt mellom tusenvis av demonstranter og politi. Over hele Frankrike protesterte over 106.000 franskmenn mot dyrere drivstoff.