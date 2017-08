500 høyreekstremister marsjerte i Berlin

Demonstrantene samlet seg i nærheten av Spandau-distriktet, omkranset at tungt pansret politi.

Myndighetene har pålagt demonstrantene en rekke restriksjoner for å sikre at marsjen skulle gå fredelig for seg, opplyser polititalsmann Carsten Müller. Politiet har godkjent marsjen, men forbød demonstrantene blant annet å herliggjøre Hess, som døde i fengslet i Spandau.

Demonstrantene markerte at det er 30 år siden den tyske nazisten, 17. august 1987. Hess ble dømt til livsvarig fengsel i 1946. Myndighetene hevder at Hess tok sitt eget liv i fengselet, men nazistiske sympatisører har lenge hevdet at han ble drept. De organiserer årlige marsjer til hans ære.

Venstrefløyen ventet at rundt 1.000 mennesker ville delta i motmarsjer lørdag.