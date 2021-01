Trump beordrer forbud mot flere kinesiske apper

USAs president Donald Trump har utstedt en presidentordre om å forby Alipay, WeChat pay og andre apper som knyttes til kinesiske selskaper.

NTB-AFP

Begrunnelsen er at appene ifølge Trump kan sende brukeropplysninger til kinesiske myndigheter.

Ordren trer i kraft om 45 dager, det vil si etter at Trump er blitt erstattet av Joe Biden i Det hvite hus.

Trumps beslutning finner sted etter at han tidligere har utstedt tilsvarende ordrer med trussel om å forby Tiktok, som eies av kinesiske Bytedance.

Trump satte som forutsetning for at Tiktok kan fortsette lovlig i USA, at Bytedance selger selskapets virksomhet i USA til et amerikansk selskap. En avklaring rundt dette er ennå ikke ferdig.

Trump-administrasjonen frykter at Tiktok kan brukes til å spionere for kinesiske myndigheter.