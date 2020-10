Internasjonal kritikk mot Polen etter abortinnstramming

Internasjonale institusjoner og menneskerettsorganisasjoner retter skarp kritikk mot Polen som har innført et nesten-forbud mot abort.

Hundrevis av mennesker demonstrerte i Warszawa torsdag og fredag mot en kjennelse fra landets grunnlovsdomstol som i praksis forbyr abort. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

Et stort politioppbud sperret av området rundt boligen til Jaroslaw Kaczynski, som er leder for det sosialkonservative regjeringspartiet PiS. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

Landets grunnlovsdomstol slo torsdag fast at det er forbudt med abort som følge av skader på fosteret.

Det innebærer i praksis at abort blir forbudt i Polen. Lovbestemmelsen som nå er underkjent, er grunnlaget for nesten alle aborter i landet, og har stått urørt siden den ble innført i 1993.

Abort vil fra nå kun være lov når kvinnens liv er i fare, og når graviditeten skyldes voldtekt eller andre ulovlige handlinger.

Internasjonal fordømmelse

Kjennelsen «er ensbetydende med et forbud og er brudd på menneskerettighetene», tvitrer Europarådets menneskerettighetskommissær Dunja Mijatovic.

Videre skriver hun at den vil føre til at de som har råd, vil reise utenlands for å ta abort eller ta ulovlig abort i landet, og enda større bry for andre.

Kjennelsen vil i uforholdsmessig stor grad ramme kvinner som ikke har råd til å reise utenlands for å ta abort, skriver Amnesty-rådgiver Esther Major i en uttalelse, der hun stempler kjennelsen som «grusom».

Human Rights Watch (HRW) oppfordrer EU og unionens medlemsland til straks å granske «brudd på rettsreglene og deres påvirkning på fundamentale rettigheter i Polen».

Enkelte EU-parlamentarikere har også fordømt avgjørelsen.

Demonstrasjoner

I Warszawa demonstrerte hundrevis av mennesker torsdag og fredag morgen. Først foran domstolen, tross et koronaforbud mot samlinger på over ti personer. Demonstrantene gikk så i tog foran partibygget til det sosialkonservative regjeringspartiet Lov og rett (PiS).

Det oppsto mindre sammenstøt da demonstrantene demonstrerte utenfor boligen til PiS-leder Jaroslaw Kaczynski.

Kvinnerettsorganisasjoner, som er for en friere abortlovgivning, har sammen med opposisjonspolitikere uttrykt sin misnøye med kjennelsen. Selv om avgjørelsen ble tatt av grunnlovsdomstolen, anser mange utenfor styringspartiet domstolen for å være en politisert institusjon som lar seg påvirke av PiS.

Mindre demonstrasjoner fant sted i andre byer, ifølge polske medier.