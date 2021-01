USA fordømmer behandlingen av demonstranter i Russland

USA kommer med en kraftig irettesettelse til russiske myndigheter for den harde fremferden mot demonstranter som krever at Aleksej Navalnyj løslates.

En av nærmere tusen som ble pågrepet i Russlands hovedstad Moskva lørdag, da regimekritikere demonstrerte i nærmere hundre russiske byer. Foto: AP / NTB

NTB-AFP

– USA fordømmer sterkt bruken av harde taktikker mot demonstranter og journalister denne helgen i byer over hele Russland, sier utenriksdepartementets talsperson Ned Price i en uttalelse.

– Vi ber om at russiske myndigheter løslater alle dem som ble arrestert for å ha brukt sine universelle rettigheter, samt at Aleksej Navalnyj løslates umiddelbart og betingelsesløst, tilføyer Price.

Den russiske regimekritikeren er varetektsfengslet i Russland for brudd på meldeplikten. Over 2.600 mennesker ble lørdag pågrepet under demonstrasjoner i en rekke russiske byer, ifølge aktivister.