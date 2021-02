Separatister styrker sitt flertall i Catalonia

Separatistpartiene i Catalonia vinner flertallet av setene i regionalforsamlingen, viser resultatet når over 99 prosent av stemmene er telt opp.

En dame avlegger sin stemme i Barcelona søndag. Foto: Emilio Morenatti / AP / NTB

Separatistpartiene ligger dermed an til å få mellom 73 og 80 av setene i regionalforsamlingen i Barcelona. Det trengs 68 seter for å få flertall i forsamlingen, der det er til sammen 135 plasser.

Men det spanske sosialdemokratiske partiet PSOE, som i Catalonia heter PSC, er enkeltpartiet som får flest stemmer, med 23 prosent. Det gir sosialdemokratene 33 av setene i nasjonalforsamlingen, ifølge en utregning som avisen La Vanguardia har gjort.

Sosialdemokratene er motstandere av katalansk løsrivelse fra Spania, men er åpen for forhandlinger om Catalonias status.

Siden valget i desember 2017 har det venstreorienterte separatistpartiet Esquerra Republicana (ERC) ledet en regional mindretallsregjering. De har støtte fra det liberalkonservative separatistpartiet Junts per Catalunya (Sammen for Catalonia) og flere småpartier.

Søndagens valg gir ERC 21 prosent av stemmene, men partiet ligger an til å få like mange seter i regionalforsamlingen som sosialdemokratene. Det har å gjøre med at stemmer fra landsbygda veier tyngre enn stemmer fra store byer som Barcelona, og det er større tendens til at velgere i utkantstrøk stemmer på separatistpartier.

Junts per Catalunya får rundt 20 prosent og 32 seter. Separatistpartiet CUP på ytre venstre fløy får rundt 6,5 prosent og ni seter.

Tynt sosialdemokratisk håp

ERC blir sett på som mer moderate i spørsmålet om løsrivelse, mens Junts per Catalunya skal være mer kompromissløse.

Sosialdemokratenes eneste håp er at ERC og Junts per Catalunya ikke vil være i stand til å samarbeide. Sosialdemokratene antas å være en mer spiselig partner for ERC, og de nyter dessuten støtte fra mindretallsregjeringen i Madrid, ledet av sosialisten Pedro Sánchez.

Sosialdemokratenes toppkandidat Salvador Illa, som tidligere har vært helseminister i Spania, ba på valgkvelden søndag om forsoning mellom spanjoler og katalanere.

– Håp er sterkere enn frykt, sa han i en tale. Han signaliserte samtidig at han var klar til å gå inn som leder for Catalonias regionalregjering.

Pere Aragones fra ERC flagget også klar interesse for lederrollen. Alle separatistpartiene har blitt enige om å ikke stille seg bak Illa.

Lav valgdeltakelse

Spanias største opposisjonsparti, konservative Partido Popular (PP), fikk rundt 3,8 prosent av stemmene og tre seter i regionforsamlingen. Ytre høyre- og populistpartiet Vox fikk nesten 8 prosent og elleve seter. Liberale Ciudadanos fikk 5,5 prosent og seks seter.

Unidas Podemos, som sitter i mindretallsregjeringen i Madrid sammen med sosialistene der, og som kaller seg En Comu Podem i Catalonia, fikk så vidt under 7 prosent av stemmene i søndagens regionvalg i Catalonia og åtte seter i forsamlingen.

Valgdeltakelsen var på litt over 50 prosent, mye lavere enn i 2017, som følge av koronapandemien.

Det er nå over tre år siden den folkevalgte katalanske forsamlingen vedtok en erklæring om uavhengighet fra Spania. Dette førte til at regionens selvstyre ble opphevet av Madrid og en rekke separatist-politikere ble pågrepet og fengslet.

Selvstyret i regionen er siden blitt gjeninnført, men en rekke kjente politikere soner fremdeles lange fengselsstraffer.