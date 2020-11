Trumps sønner er superspredere av valg-løgner

USA: Trumps to eldste sønner fører an når farens kampanje deler falsk informasjon om valgfusk, avdekker en ny analyse. En meningsmåling viser at over halvdelen av republikanske velgere tror valget var juks, samtidig smelter Giuliani ned i retten.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden