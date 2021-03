Kanalmyndigheten: Ever Given står omtrent i riktig retning

Konteinerskipet Ever Given er blitt dreid og står 80 prosent i riktig retning i Suezkanalen, opplyser den egyptiske Kanalmyndigheten.

Et bilde av Ever Given tatt lørdag kveld. Skipets akterende er mandag morgen blitt trukket bort fra bredden av Suezkanalen. Foto: Mohamed Elshahed / AP / NTB

NTB-AP-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Akterenden er flyttet og befinner seg 102 meter fra bredden, sier Kanalmyndighetens leder Osama Rabiei en uttalelse.

Tidligere mandag morgen meldte shippingserviceselskapet Inchcape Shipping at konteinerskipet var dratt av grunn.

Skipets eier, selskapet Shoei Kisen, opplyste imidlertid at skipet ennå ikke fløt fritt. Samtidig bekreftet selskapet at Ever Given hadde dreid og står i en annen retning.

– Motoren fungerer

En kilde på stedet bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at akterenden på skipet har beveget seg bort fra kanalens vestre bredd. Nettstedene Vesselfinder og Myshiptracking viser også dette.

Også baugen er trukket litt bort fra bredden på den andre siden, viser satellittdata fra nettstedet Marine Traffic.

Samtidig opplyser en kilde i Kanalmyndigheten at tekniske undersøkelser av skipet er i gang og at motoren fungerer.

Ever Given er et av verdens største konteinerskip. Det er 400 meter langt, og størrelsen kan sammenlignes med en skyskraper som er veltet over ende.

I nesten en uke har fartøyet stått på tvers i Suezkanalen og sperret en av de viktigste rutene for verdens skipsfart. Over 300 skip som frakter alt fra olje til kveg, venter på å passere.

Høy vannstand

Osama Rabiei varslet mandag morgen at kanalen er ventet å åpne igjen for andre skip klokka 11, melder CNBC Arabia via Twitter.

Nyheten om at deler av skipet er dratt av grunna, kom mens ti slepebåter jobbet med å få skipet i bevegelse. Bergingsmannskapene har søndag kveld og natt til mandag hatt en gyllen mulighet siden det er fullmåne og springflo.

Den ekstra høye vannstanden har gjort det lettere å trekke Ever Given av grunn.

Når Suezkanalen er åpen for trafikk, passerer det i gjennomsnitt rundt 50 skip per dag. Varene de frakter med seg, utgjør over 10 prosent av verdenshandelen. Særlig for olje på vei fra Midtøsten er kanalen viktig.

Det tyske forsikringsselskapet Allianz har anslått at kostnadene ved blokkeringen av kanalen ligger mellom 50 og 90 milliarder kroner per dag.