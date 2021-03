Shippingselskap: Ever Given er dratt av grunn

Konteinerskipet Ever Given er dratt av grunn, ifølge selskapet Inchcape Shipping. Bilder lagt ut i sosiale medier, viser at skipet flyter.

Ever Given på et satellittbilde tatt lørdag. Skipet har sperret Suezkanalen siden tirsdag i forrige uke. Foto: Planet Labs Inc. via AP / NTB

NTB-AP-DPA

Det 400 meter lange konteinerskipet er ett av verdens største og har i nesten en uke stått på tvers i Suezkanalen og sperret det som er en av de viktigste rutene for verdens skipsfart. Over 300 skip som frakter alt fra olje til kveg, venter på å passere.

Lederen for den egyptiske Kanalmyndigheten varsler mandag morgen at kanalen er ventet å gjenåpne for passeringer klokka 11, melder CNBC Arabia via Twitter.

Shippingserviceselskapet Inchcape Shipping opplyste tidlig mandag morgen norsk tid at Ever Given flyter på egen kjøl etter å ha blitt dratt av grunn.

Et annet shippingserviceselskap, Leth Agencies, har meldt at bergingsmannskaper har «delvis» fått konteinerskipet flytende igjen.

Nyheten om at deler av skipet var dratt av grunna, kom mens ti slepebåter jobbet med å få skipet i bevegelse samtidig som det var fullmåne og springflo.