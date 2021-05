Israelsk avis: Forslag til Midtøsten-resolusjon nevner ikke Hamas

Resolusjonsforslaget som Norge, Tunisia og Kina har forsøkt å få vedtatt i FNs sikkerhetsråd, nevner ikke rakettene fra Hamas, skriver The Times of Israel.

Raketter blir avfyrt mot Israel fra Gazastripen mandag forrige uke. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB

NTB

Avisen spekulerer på om dette kan være en av grunnene til at USA har blokkert teksten.

I tekstutdragene som avisen publiserte mandag, er heller ikke de israelske angrepene mot Gazastripen nevnt eksplisitt.

Det er andre gang de tre landene fremmer et tekstforslag der det uttrykkes alvorlig bekymring for blant annet sivile tap i forbindelse med den siste opptrappingen mellom Israel og Hamas på Gazastripen.

I forslaget som ble lagt fram søndag, blir alle parter bedt om å handle i tråd med internasjonal humanitær lov, deriblant å sørge for beskyttelse av sivile og spesielt barn. Det står også at det trengs humanitær hjelp til den palestinske befolkningen på Gazastripen umiddelbart, ifølge The Times of Israel.