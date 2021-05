Hviterussland sier de vil sikre innsyn i hendelsen da fly ble tvunget ned

Hviterussland åpner for at det skal bli gitt innsyn i episoden da et fly ble tvunget ned og en regimekritiker ble pågrepet.

Et Ryanair-fly på vei fra Aten til Vilnius med den hviterussiske regimekritikeren Roman Protasevitsj om bord ble tvunget til å lande i Minsk søndag. Foto: Mindaugas Kulbis / AP / NTB

NTB-DPA

– Jeg er sikker på at vi er i stand til å sikre fullt innsyn i denne saken, sier talsperson Anatolij Glass i det hviterussiske utenriksdepartementet. Han sier landet er klare for å «ta imot eksperter» og legge fram informasjon.

Talspersonen forsvarte samtidig Hviterussland og sa at folkeretten ble fulgt, og han avviste kritikken som har kommet fra EU.

Den hviterussiske regimekritikeren Roman Protasevitsj, som var på flyet som ble tvunget ned, og som ble pågrepet, ble ikke nevnt av Glass.