Stor meningsmåling i 13 land viser et svekket syn på USA

Andelen som har et positivt syn på USA, har sunket til et svært lavt nivå. Skepsisen til Donald Trumps lederskap er stor, viser en måling som omfatter 13 land.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

En stor meningsmåling i 13 land tar blant annet for seg tilliten til seks forskjellige verdensledere. USAs president Donald Trump er den færrest har tillit til, mens Tysklands statsminister Angela Merkel er den som topper listen. Bildet er tatt under G20-møtet i 2017. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

NTB

Målingen er gjennomført i 13 velstående, demokratiske land av den amerikanske tankesmia Pew Research Center. I flere av landene er synet på USA på det laveste nivået siden målingene begynte.

I bare ett av landene, Sør-Korea, er det et flertall som har et hovedsakelig positivt syn på USA. Her er andelen 59 prosent.

I Storbritannia, historisk sett en svært nær alliert av USA, sier 41 prosent av de spurte at de har et positivt syn på landet. Det er det laveste nivået siden undersøkelsene om temaet begynte for to tiår siden.

De tilsvarende andelene i Frankrike og Tyskland er 31 og 26 prosent, omtrent på samme nivå som under Irak-invasjonen i 2003.

Norge er ikke omfattet av Pews undersøkelse, men Sverige og Danmark er med.

Pandemien virker inn

– En del av nedgangen i året som er gått, har sammenheng med hvordan USA har taklet koronaviruspandemien, skriver Pew Research Center.

Bare 15 prosent av de spurte i de 13 landene mener USA, som har registrert omkring 200.000 dødsfall som knyttes til covid-19, har gjort en god jobb for å takle pandemien.

Et flertall av de spurte har imidlertid et positivt syn på innsatsen til Verdens helseorganisasjon (WHO), og også innsatsen i eget land.

Totalt er 13.273 personer spurt i undersøkelsen, som er gjennomført i perioden fra 10. juni til 3. august. USA er ikke blant de 13 landene undersøkelsen omfatter.

Merkel best ut

Pew har også spurt hvilken tiltro folk har til forskjellige verdensledere.

Tysklands statsminister Angela Merkel kommer best ut, en median på 76 prosent har tiltro til henne. Et flertall har også tiltro til Frankrikes president Emmanuel Macron.

Meningene er ganske jevnt delte om Storbritannias statsminister Boris Johnson, mens Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping får dårlige skussmål – men ikke så dårlige som Donald Trump, som er på bunnen av Pews liste. 16 prosent av de spurte i undersøkelsen sier de har tiltro til den amerikanske presidenten.

Trump har høyest anseelse i Japan, der 25 prosent sier de har tiltro til ham. Den laveste oppslutningen er registrert i Belgia, der andelen er 9 prosent.

Ideologiske forskjeller

Målingen viser også ideologiske forskjeller. De som støtter høyrepopulistiske partier, er oftere positive til Trump enn de som ikke gjør det.

I Spania er for eksempel 45 prosent av dem som støtter partiet Vox positive til Donald Trump. Blant de andre partienes velgere er det bare 7 prosent som er positive til presidenten.

Blant Sverigedemokratenes velgere er det 33 prosent som er positive til Trump, mens det blant de øvrige partienes velgere er 7 prosent som er positive også her.