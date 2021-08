Protester mot nye koronarestriksjoner i Israel

Flere hundre demonstranter protesterte lørdag i Tel Aviv mot nye koronarestriksjoner og ekstra vaksinedoser som følge av smitteøkning i Israel.

En kvinne får sin tredje dose av Pfizer og Biontechs koronavaksine etter at statsminister Naftali Bennett torsdag kunngjorde at Israel vil tilby en tredje vaksinedose til fullvaksinerte over 60 år. Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Demonstrantene holdt opp bannere med budskap om at pandemien og vaksinene er eneste stor bløff.

Lørdag meldte landets helsedepartement om 2.435 nye smittetilfeller, noe som er det høyeste antallet siden mars. Økningen er drevet av den svært smittsomme deltavarianten av covid-19.

I alt 326 nye personer er innlagt på sykehus med koronasmitte. Det er det høyeste tallet siden april, men langt under toppen i januar, da mer enn 2.000 personer ble innlagt daglig.

Israel har de siste dagene gitt en tredje vaksinedoser til folk over 60 år og gjeninnført munnbindpåbud innendørs. I tillegg kreves det igjen såkalte grønne pass for å få adgang til blant annet treningsstudioer, restauranter og hotell.

Nærmere 60 prosent av Israels 9,3 millioner innbyggere er fullvaksinerte, men 1 million personer nekter å ta vaksinen.

Smitteøkningen er et tilbakesteg for Israel, som ledet an i den globale vaksinekampanjen og slik drev ned smittetallet fra 10.000 daglige tilfeller til under 100.