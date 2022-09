Statslederne strømmer til London – sikkerhetsoperasjonen den største noensinne

Statsledere fra hele verden strømmer nå til London og dronning Elizabeths begravelse. Sikkerhetsoperasjonen blir den største noensinne, ifølge London-politiet.

Politifolk i The Mall i London der prosesjonen med kisten til dronning Elisabeth skal gå etter begravelsen i Westminster Abbey mandag.

NTB-AP

De mange tilreisende statslederne setter sitt preg på London denne helgen. Her er Frankrikes president Emmanuel Macron og hans kone Brigitte Macron på spasertur i London dagen før dronningen begraves i Westminster Abbey.

Tusenvis av politifolk er utplassert i London for å passe på at begravelsen går trygt for seg. I tillegg til å passe på statslederne, må de også håndtere store folkemengder som har kommet til London for å overvære begivenheten.

Hundretusenvis av mennesker er ventet i London sentrum mandag. Et voldsomt apparat er i sving for å sørge for at det ikke blir trengsel.

Titusenvis av sørgende legger ned blomster i Green Park, like bak Buckingham Palace dagen før dronning Elizabeth begraves i Westminster Abbey. Foto: Heiko Junge / NTB

USAs president Joe Biden signerer en kondolanseprotokoll for dronningen i Lancaster House i London.

Canadas statsminister Justin Trudeau er blant de mange stats- og regjeringssjefene på besøk i London. Her forlater han Downing Street 10 etter et møte med Storbritannias statsminister Liz Truss søndag.

– Det har vært flere tiår siden sist så mange statsledere har vært samlet på ett sted. Det er uten sidestykke, med tanke på de forskjellige tingene vi må håndtere samtidig, sier Londons ordfører Sadiq Khan.

Tusenvis av politifolk og hundrevis av soldater er på plass i gatene for å sørge for at det går trygt for seg når verdenseliten samles til begravelse – samtidig som enorme folkemasser er ventet i London sentrum.

USAs president Joe Biden og andre verdensledere har fløyet inn til den britiske hovedstaden, hvor kong Charles har invitert til mottakelse søndag kveld.

Søndag ettermiddag gjorde Biden og førstedame Jill Biden som tusenvis av andre har gjort de siste dagene; å besøke Westminster Hall der dronningen ligger på paradeseng. De signerte også kondolanseprotokollen.

Flere andre statsledere var innom for å ta farvel.

Mye folk

Til sammen er rundt 500 kongelige, statsledere og myndighetsrepresentanter invitert til begravelsen.

– Det kan være farlige folk som ønsker å skade enkeltpersoner eller noen av våre verdensledere. Vi jobber enormt hardt, politiet, sikkerhetstjenestene og mange, mange flere, for å sørge for at begravelsen blir så vellykket som mulig, sier Khan.

Det norske kongeparet er også på plass i London, hvor de skal delta på søndagens mottakelse og mandagens begravelse.

NTBs fotograf i London melder om lange køer, men veldig god stemning i London sentrum. Han sier at politiet tidvis sliter med å dirigere de gigantiske folkemengdene, etter hvert som parkene fylles opp og folk ikke vet helt hvor de skal gjøre av seg.

Tusenvis av politifolk

Når selve begravelsen finner sted mandag, vil over 10.000 politifolk være på jobb i London. Politiet har hentet inn forsterkninger fra alle landets 43 politidistrikt. I tillegg deltar hundrevis av frivillige og soldater som skal stå vakt langs ruten til begravelsesgjestene.

I tillegg til det synlige sikkerhetsopplegget, jobber mange i kulissene. Hele sikkerhetsoperasjonen styres fra et avansert kontrollsenter nær Lambeth Bridge, i nærheten av parlamentsbygningen.

Gatelokk og søppeldunker er blitt undersøkt og forseglet. Mandag vil det være politispanere på takene, politihunder i gatene, havnepoliti på elva Themsen og hestepoliti på vakt.

Skal kjøre buss

Den storslåtte seremonien starter klokken 12 norsk tid i Westminster Abbey. Presidenter, statsministere og kongelige skal møte opp på annet sted og blir derfra busset til seremonien.

Et unntak blir gjort for USAs president Joe Biden, som er ventet å ankomme i sin pansrede limousin kalt «The Beast».

Skal kjøres gjennom byen

En annen utfordring for politiet er de store folkemengdene som er ventet å samle seg rundt Westminster Abbey og langs ruten hvor kisten blir fraktet etter begravelsen, forbi Buckingham Palace og til Hyde Park. Derfra vil den bli fraktet med bårebil om lag 32 kilometer til Windsor Palace, hvor ytterligere 2.000 politifolk skal være på jobb.

Etter en kort gudstjeneste i St. Georges kapell på Windsor Palace, skal dronningen stedes til hvile i krypten under kapellet ved siden av sin mann, prins Philip, som døde i fjor. Allerede søndag var mange folk på plass i nærheten av Windsor Castle.