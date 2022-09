Gasslekkasjene i Østersjøen: Kraftige eksplosjoner nær lekkasjestedene

Både norske, danske og svenske målestasjoner registrerte kraftige eksplosjoner i samme områder som gasslekkasjene i Østersjøen oppsto. Nå antydes det fra flere hold at lekkasjene skyldes sabotasje.

Gasslekkasjene er godt synlig på overflaten av Østersjøen.

Målestasjoner i Danmark og Sverige registrerte kraftige undervannseksplosjoner mandag på samme sted som lekkasjene fra Nord Stream 1 og 2 er, melder SVT.

Den første eksplosjonen ble registrert klokka 1.03 natt til mandag, og den andre ble registrert klokka 19.04 på mandagskvelden. En av eksplosjonene hadde en styrke på 2,3, ifølge det svenske seismologiske instituttet SNSN.

Også i Norge ble eksplosjonene registrert.

– Vi har sett to rystelser, sier viseadministrerende direktør Arve E. Mjelva I NORSAR til TV 2.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) opplyste tirsdag kveld at beredskapen på norsk sokkel skjerpes etter gasslekkasjene.

Krisestab

Lekkasjene pågår tre steder i svensk og dansk økonomisk sone i Østersjøen, og både danske og svenske myndigheter har satt krisestab for å håndtere situasjonen. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo skal etterforske om lekkasjene er forårsaket av sabotasje.

Både Tyskland og Polen mistenker at gasslekkasjene skyldes sabotasje.

– Vi vet ikke nøyaktig hva som har skjedd i dag, men vi ser tydelig at det er en sabotasjehandling, har Polens statsminister Mateusz Morawiecki slått fast.

Ubrukte gassrørledninger som var ment for Nord Stream 2 på en havn i Lubmin i Tyskland.

Neppe tilfeldighet

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at hun neppe tror lekkasjene skyldes en tilfeldighet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj går enda lenger og anklager Russland for å stå bak og kaller det en terrorhandling.

Ifølge ikke navngitte kilder mener også Tysklands regjering at noen kan ha ødelagt ledningene i et målrettet angrep enten med ubåt eller dykkere, ifølge avisa Tagesspiegel.

EU er foreløpig mer tilbakeholden.

– Dette er ikke tidspunktet for å spekulere på årsaken til de tre lekkasjene, sier en talsmann for EU-kommisjonen.

Fare for eksplosjoner

De to gassrørledningene var ikke i drift, men de inneholder gass, og lekkasjene kan føre til brann og eksplosjoner.

Det svenske Sjöfartsverket har bedt skip om å holde seg minst 5 nautiske mil unna de skadde ledningene. Det tilsvarer rundt 9 kilometer. For fly gjelder en sikkerhetshøyde på 1.000 meter.

Det norske skoleskipet Christian Radich seilte mandag kveld forbi ett av lekkasjestedene, og kapteinen forteller til SVT at de kjente gasslukt. Skipet, med 50 personer om bord, var nordøst for Bornholm da de ble varslet av kystvakten om at noe ikke stemte, og kapteinen bestemte seg derfor for å endre kurs.

– Ulykke er usannsynlig

Mens gassrørledningen Nord Stream 1 lekker på to steder nordøst for Bornholm, er det registrert én lekkasje på Nord Stream 2 sørøst for øya.

En svensk energiekspert sier til nyhetsbyrået TT at det er usannsynlig at lekkasjene skyldes en ulykke.

– Det er usannsynlig at tilfeldige hendelser skulle føre til at begge ledningene ble skadd, sier Tomas Kåberger, som er professor i industriell energipolitikk ved Chalmers tegninga högskola og tidligere generaldirektør for Energimyndigheten.

Omstridt gasseksport

Både Nord Stream 1 og 2 er bygget for å bringe gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen.

Men i februar besluttet tyske myndigheter at Nord Stream 2 ikke skulle tas i bruk på grunn av krigen i Ukraina og Russlands anerkjennelse av de to folkerepublikkene Donetsk og Luhansk øst i Ukraina.

Senere har russiske myndigheter strupt gassforsyningene til Europa via Nord Stream 1 og hevdet at det skyldes vedlikeholdsarbeid og manglende deler og verktøy på grunn av vestlige sanksjoner.

Siden begynnelsen av september har rørledningen vært ute av drift, noe som betyr at lekkasjene verken påvirker energiforsyningene til Danmark eller Tyskland.

Russland bekymret

Russland var tidlig ute med å si at lekkasjene kan skyldes sabotasje.

– Ingen årsaker kan utelukkes, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov ifølge Reuters.

Han sier russiske myndigheter er svært bekymret for lekkasjen.