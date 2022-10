Ny valgomgang venter i Brasil

Presidentvalget i Brasil går til andre runde fordi ingen av kandidatene har fått mer enn 50 prosent, sier brasilianske valgmyndigheter.

Ekspresident Lula da Silva fikk flest stemmer, men ikke nok til å vinne valget i Brasil i første runde.

NTB-AFP-DPA

President Jair Bolsonaro hadde fått 43,3 prosent da nær 99,6 prosent av stemmene var talt opp i valget i Brasil. Det var langt bedre enn det som ble spådd i forkant.

Ifølge Brasils største TV-kanal Globo hadde Brasils ekspresident Lula da Silva 48,4 prosent av stemmene mot president Jair Bolsonaros 43,2 prosent da 99,99 prosent av stemmene var talt opp.

Dermed blir det en ny runde mellom de to 30. oktober.

– Vi må overbevise det brasilianske samfunnet om det vi foreslår. Kampen fortsetter til den endelige seieren, det er vårt motto, sa Bolsonaro til skuffede støttespillere i São Paulo.

– Jeg forstår at det er ønske om forandring i befolkningen, men noen forandringer kan være til det verre, sier han ifølge nyhetsbyrået AP.

Var favoritt

Lula, som ledet Brasil fra 2003 til 2010, var favoritt til å vinne allerede i første runde.

Mange av hans støttespillere forbinder 76-åringen med Brasils gullalder, da økonomien blomstret på grunn av høye råvarepriser og regjeringen brukte sosiale programmer for å løfte millioner ut av fattigdom.

– Vi kommer til å vinne dette valget. Vi skal slåss til den endelige seieren, sier Lula etter første valgomgang.

Han sammenligner den andre valgomgangen med ekstraomganger i fotball.

Motstanderne til Lula ser på ham som ansvarlig for korrupsjon og kameraderi.

Bolsonaros støttespillere ser på sin side den sittende presidenten som en forsvarer av tradisjonelle familieverdier og økonomisk frihet.

Beskyldt for folkemord

Lula har anklaget Bolsonaro for folkemord på grunn av hans nølende koronapolitikk, mens Bolsonaro på sin side kaller Lula en tyv. Ekspresidenten ble dømt for korrupsjon og ble satt i fengsel.

Minst tre Lula-tilhengere har blitt drept av mistenkte Bolsonaro-tilhengere de siste månedene. Hans støttespillere har gjentatte ganger åpenlyst oppfordret til militærkupp.

I løpet av sine fire år som president har Bolsonaro isolert landet internasjonalt, avvist forslag om å beskytte regnskogen og nesten aldri reist til utlandet.

Miljøpolitikk

Brasils valg har stor betydning for resten av verden siden vinneren vil forme landets miljøpolitikk. Amazonas spiller en viktig rolle i kampen mot globale klimaendringer.

Lula drev kampanje for miljø- og klimapolitikk og lovet å avslutte ulovlig gullgruvedrift og kjempe mot avskoging.

– Vi går inn i en skjebnesvanger måned for fremtiden til vårt globale miljø. Dette valget er avgjørende for beskyttelsen av Amazonas-regnskogen og derfor viktig for oss alle. Vi klarer ikke å bremse klimaendringene og stanse tap av biologisk mangfold uten å beskytte regnskogen, sier Regnskogfondets generalsekretær Tørris Jæger i en valgkommentar til NTB.

Godt valg for høyresiden

Mer enn 156 millioner mennesker var stemmeberettigede i søndagens presidentvalg, og det er obligatorisk å stemme. Lovgivere, senatorer og guvernører ble også valgt samme dag.

Resultatet var bedre enn forventet for Bolsonaro – og for Brasils ytre høyrefløy, som også viste sterke resultater.

– Vi seiret over løgnaktige meningsmålinger, var presidentens umiddelbare kommentar.

Valget har gjort Latin-Amerikas største økonomi ekstremt splittet. Det sterkt polariserte valget vil avgjøre om landet vil få en venstreorientert mann ved roret i verdens fjerde største demokrati eller beholde sin konservative leder i embetet i ytterligere fire år.