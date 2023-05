Erdogan går mot valgseier i Tyrkia

Sittende president Recep Tayyip Erdogan leder med drøyt 53 prosent av stemmene når over 80 prosent av valgurnene i valget er telt opp, melder statlige medier.

Recep Tayyip Erdogan var på forhånd soleklar favoritt til å vinne den andre og avgjørende valgomgangen søndag.

NTB-AFP-Reuters

Erdogan var på forhånd soleklar favoritt til å vinne den andre og avgjørende valgomgangen søndag. Presidenten fikk nesten 50 prosent av stemmene i første runde, nesten 5 prosentpoeng mer enn utfordreren.

Når stemmene fra nesten 85 prosent av valgurnene er telt opp, leder Erdogan med 53,4 prosent, ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu. Opposisjonens kandidat Kemal Kilicdaroglu har foreløpig 46,6 prosents oppslutning, ifølge de uoffisielle resultatene.

CNN Turk rapporterer om et nesten likelydende foreløpig resultat, to timer etter at valglokalene stengte.

Avstanden mellom de to kandidatene ventes å krympe etter hvert som flere valgurner med større antall stemmer åpnes og telles i byene. Ved første valgomgang var Erdogans ledelse i den foreløpige opptellingen større enn det endelige resultatet.

TV-kanalen Halk, som er støttet av opposisjonen, meldte tidlig at Kilicdaroglu er i tet. Ifølge Halk, som sitter med andre tall, hadde han 51,04 prosent av stemmene basert på 48 prosent av valgurnene.

Også avisa Gazete Duvar meldte om ledelse til Kilicdaroglu. Den viser til tall fra nyhetsbyrået Anka som gir opposisjonen 51 prosent og Erdogan 49 prosent. Disse tallene skal være basert på 57 prosent av opptelte valgurner.