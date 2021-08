Macron varsler om «ekstremt risikable» timer ved flyplassen i Kabul

Frankrikes president Emmanuel Macron varsler at de kommende timene ved flyplassen i Kabul i Afghanistan vil være «ekstremt risikable».

NTB-AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Macron sier under et besøk i Irland at franske myndigheter vil gjøre alt de kan for å hente hjem afghanere og personer med dobbelt statsborgerskap som har jobbet på ambassaden deres.

Han opplyste også at Frankrikes ambassadør skal forlate Afghanistan og arbeide fra Paris.

Det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon bekrefter at et ukjent antall sivile og amerikanere er drept eller såret i eksplosjonene ved Kabuls flyplass torsdag.