Danmarks stats­minister: Folk må «opp om morgenen» for å få ut­betalt stø­nad

I et forslag til velferdsreform vil Danmarks regjering innføre aktivitetsplikt for folk med «integreringsbehov» og ulike dagpengesatser for arbeidsledige.

Statsminister Mette Frederiksen presenterte tirsdag regjeringens forslag til velferdsreform, med tiltak som aktivitetsplikt og differensierte dagpengesatser for ulike grupper arbeidssøkere.

NTB-Ritzau

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Folk som mister jobben etter å ha vært en del av dansk arbeidsliv lenge, kan få opptil 5.000 kroner mer i måneden, ifølge det nye forslaget.

– Det skal gi økt trygghet for dem som blir rammet av arbeidsledighet i en kortere periode, sa statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse tirsdag.

Mindre til nyutdannede

Unge nyutdannede uten barn kan på sin side ende med opptil 4.000 mindre enn dagens sats på 13.815 kroner i måneden.

– De har nettopp fått en god utdannelse. Den skal brukes på arbeidsmarkedet, ikke i ledighetskøen. Kanskje får man ikke drømmejobben med det samme, men det er ikke avgjørende, sier Frederiksen og legger til at målet er å bidra til verdiskapningen.

Opp om morgenen

Målet med den foreslåtte reformen er at flere skal komme i arbeid. Det inkluderer å jobbe for de offentlige ytelsene, dersom man ikke klarer å få en ordinær jobb, ifølge statsministeren.

– Hvis man ikke møter opp om morgenen, så får man ikke ytelsen sin. Det å gå på jobb og forsørge seg selv skal være en avgjørende verdi i Danmark, sier hun.

– I altfor mange år har vi gjort folk en bjørnetjeneste ved ikke å stille krav. Det gjelder blant annet ikke-vestlige kvinner, fortsetter hun.

Aktivitetsplikt

Reformforslaget legger opp til aktivitetsplikt for «borgere med integreringsbehov». Ifølge forslaget gjelder det både folk som nylig har kommet til Danmark, og de som har mottatt trygd over lang tid.

– Utgangspunktet skal være at man deltar og bidrar i 37 timer i uken om man forsørges av det offentlige, står det i regjeringens utspill.