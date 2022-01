Forbyr salg av frukt og grønnsaker i plastemballasje

Ved årsskiftet ble det ulovlig for franske butikker å selge blant annet agurker, poteter og gulrøtter innpakket i plastemballasje.

Emmanuel Macron er president i Frankrike.

Politiken

Fra 1. januar 2022 trådte nemlig en ny lov i kraft, som har til hensikt å avskaffe bruken av plastemballasje på 30 utvalgte grønnsaker – deriblant agurker. Frankrike har et mål om å fjerne all engangsplast innen 2040, og dette er et skritt i den retning.

Ifølge The Guardian har president Emmanuel Macron kalt det «en ekte revolusjon». Det franske miljødepartementet har i forbindelse med den nye loven uttalt at det i Frankrike brukes en «uhyre stor» mengde engangsplast i landet.

Håpet er at forbudet fremover vil kutte forbruket med en milliard gjenstander av engangsplast per år.

Pierre Cannet fra den franske avdelingen av Verdens naturfond (WWF) mener at loven sender et positivt budskap, men at «vi er nødt til å forbli ydmyke og årvåkne og si at det fortsatt er mye å gjøre.

- Vi er fortsatt langt unna en økonomi uten plast og fra alle de nødvendige skrittene til å utrydde plastforurensning». Det sier han til The Guardian.

Hos den franske miljøorganisasjonen Zero Waste France er stemningen noenlunde lik som hos WWF.

Moïra Tourneur, talsperson i Zero Waste France, ønsker den nye loven velkommen – med noen forbehold. Hun er overrasket over at en rekke frukter og grønnsaker har blitt unntatt fra kravet frem til 2026, for å gi produsentene tid til å finne alternative pakkeløsninger.

– Forbudet er rimelig og passende. Å gi mer tid til visse frukter og grønnsaker er egentlig en skam. Vi står i en klimakrise, og folk er bevisst om behovet for å handle raskt, sier hun ifølge The Guardian.

37 prosent av alle frukter og grønnsaker i Frankrike selges i plastemballasje, anslår det franske miljødepartementet.

Frankrike er ikke alene med sine tiltak mot plastemballasje. I desember annonserte den spanske regjeringen at de fra 2023 vil innføre et forbud mot å selge frukt og grønnsaker i plastemballasje.

Også i Irland vil man innføre et plastforbud – for eksempel mot ketsjuppakkene man ofte finner på gatekjøkken og fast food-restauranter, og de små sjampo- og balsamflaskene man ofte finner på hoteller.

I hele EU er engangsplastprodukter som tallerkener, bestikk, sugerør og bomullspinner av eller med plast blitt forbudt ved lov vedtatt i Europaparlamentet i juli 2021.

Tidligere i 2021 viste en analyse av EU-landenes implementering av engangsplastdirektivet at flere land ligger et godt stykke bak land som Frankrike. Deriblant Danmark, hvor miljøorganisasjoner har gått sammen om en oppfordring til danske politikere om å heve sine ambisjoner når det gjelder miljøpolitikk.