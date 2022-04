Macron om seieren: Først og fremst, takk

Frankrikes gjenvalgte president Emmanuel Macron møtte sine tilhengere foran Eiffeltårnet i Paris i etterkant av valgseieren.

Frankrikes president Emmanuel Macron ble søndag gjenvalgt til en ny periode. Han møtte sine tilhengere og støttespillere foran Eiffeltårnet søndag kveld.

NTB-Marie De Rosa

– Takk, kjære venner. Først og fremst, takk. Et flertall av dere har valgt å gi meg tillit i ytterligere fem år. Jeg vet hva jeg skylder dere, sa Macron til et hav av tilhengere på Champ de Mars foran Eiffeltårnet.

Søndag kveld ble det klart at Macron blir den første franske presidenten til å bli gjenvalgt på 20 år. Utfordreren Marine Le Pen har erkjent nederlaget.

– Jeg vet at mange franskmenn stemte på meg for å stanse det ytre høyre. Jeg vil også takke dem, og si til dem at deres stemme gir meg en plikt.

– Fra nå av er jeg ikke lenger ett partis presidentkandidat. Jeg er alles president, sa Macron.

– Vi må finne et svar på sinnet og uenighetene som førte til at mange av våre landsmenn stemte på det ytre høyre. Det vil være ansvaret til meg og de rundt meg.

Macron ligger an til å få 58,8 av stemmene i andre runde av presidentvalget mot 41,2 til Le Pen. Det endelige resultatet ventes å være klart natt til mandag eller tidlig mandag morgen.

Seiersmarsj

Han markerte seieren med å lede en gruppe tilhengere gjennom folkemengden som hadde samlet seg for å høre ham tale, hånd i hånd med sin kone Brigitte, mens musikken til Beethovens «Ode til gleden», også kjent som Europahymnen, ljomet fra høyttalerne.

Han tok seg god tid til å hilse og klemme de frammøtte og de som har hjulpet ham med valgkampen de siste ukene. Talen hans ble avsluttet med en framføring av den franske nasjonalsangen Marseillaisen.

I talen lovet han også et fornyet Frankrike, og la til at hans neste presidentperiode vil markere en ny æra og ikke være en fortsettelse av den perioden som nå er over.

– Overraskende stor seier

Professor Raino Malnes tror flere venstresidevelgere enn forventet har holdt seg for nesa og stemt på Macron i årets presidentvalg.

– Det er en oppsiktsvekkende stor seier, sier Malnes om de foreløpige resultatene fra presidentvalget i Frankrike.

Malnes, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, tror den høye oppslutningen kan tyde på at flere velgere på venstresiden enn forventet har valgt å stemme på Macron.

– Det må bety at flere av dem som stemte på Mélenchon, har holdt seg for nesa og stemt på Macron, sier Malnes til NTB.

Venstresidekandidaten Jean-Luc Mélenchon røk ut i første valgomgang, men fikk tredje mest stemmer i presidentvalget. Hans misfornøyde velgere har av flere eksperter blitt sett på som nøkkelen til å sikre Macron en ny seier.

– En triumf

Frankrike-kjenner Marte Mangset ved Oslo Met mener det er en stor seier for Macron at han klarer å bli gjenvalgt til tross for misnøyen blant deler av velgermassen.

– Det er først og fremst en triumf at han blir gjenvalg til tross for den enorme skuffelsen på venstresiden og de store utfordringene han har stått overfor, ikke minst med protestbevegelsen de gule vestene.

– Det var det ikke gitt at han skulle komme seg gjennom, sier Mangset.

Mens tiden har rent ut for Mélenchon, som er for gammel til å stille som presidentkandidat ved neste korsvei, har Le Pen i teorien muligheten til å prøve seg igjen en fjerde gang.

Mangset tror det er gode muligheter for at det kan skje.

– Men spørsmålet er om hun har brukt opp sin politiske kapital ved å prøve tre ganger og ikke lykkes.

Tror Le Pen blir utfordret

Malnes spår på sin side oppvask i Le Pens høyrenasjonalistiske parti Nasjonal samling.

– Hadde hun tapt med en ørliten margin, ville hun kommet styrket fra det. Nå kommer hun svekket fra det, sier Malnes og fortsetter:

– Det er tid for et oppgjør i partiet og jeg tror Le Pen vil bli utfordret. Spørsmålet er hvem som vil utfordre henne.

– Det er også mulig at partiet blir splittet inn i et mer radikalisert ytre høyre-parti, mens resten av partiet slår seg sammen med høyrefløyen i høyre-partiet Republikanerne, sier Malnes.